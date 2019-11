Devolder na afscheid: "Kijk ernaar uit met al die landbouwmachines te rijden"

"Ik kan ermee leven, ja"

"Ik ben op een leeftijd gekomen dat je er geen spijt moet van hebben dat je gestopt bent”, vertelt een ontspannen Stijn Devolder terwijl hij ons een kopje koffie met een éclair aanbiedt. "Ik kan ermee leven, ja."

"Was ik 5 jaar geleden gestopt, dan had ik misschien achteraf gezegd: "Had ik er nog maar een paar jaar bijgedaan." Maar ik ben nu 40 jaar en ik denk niet dat er iets is in de sport dat ik nog niet heb gezien of meegemaakt. Ik heb ook een palmares dat gezien mag worden.”

Het peloton zal hij alvast niet missen, maar fietsen zal hij blijven doen. "Het is een andere manier van fietsen. Niet altijd aan het trainen en de druk van de koers denken. Gewoon genieten van het fietsen, als ik er de tijd voor heb. , Vooral als het goed weer is, want vroeger moest ik erdoor in weer en wind. Nu kan ik zeggen ”het is voor morgen” als het te slecht is."