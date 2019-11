Nakaarten over het EK: "Van der Poel kloppen? Wacht er niet te lang mee"

Na het EK veldrijden hadden Michel Wuyts en Paul Herygers nog voldoende jus in de benen om een extra rondje te rijden in onze Facebook Live-zetel. Wat had het duo te zeggen over Van der Poel, Iserbyt, Stybar en Nys junior?

Over de aanpak van Eli Iserbyt:

Michel Wuyts: "Hij had misschien iets minder onstuimig moeten koersen in de 1e en 2e ronde, toen hij een paar keer fervent voor Van der Poel ging rijden." Paul Herygers: "Ik geef hem wel een schouderklopje. Het was spannender dan gedacht. Vorige week werd hij pas 5e in Ruddervoorde. Normaal is er dan oplapwerk, maar hij heeft dat op een paar dagen van zich kunnen afzetten." Michel Wuyts: "Ik omhels hem zelfs. Ik heb vorig seizoen niet één Belg gezien die zo dicht bij Van der Poel gebleven is."

Eli Iserbyt finisht in het zog van Mathieu van der Poel.

Over de terugkeer van Zdenek Stybar in het veld:

Michel Wuyts: "Stybar heeft vorig jaar ondervonden dat het waanzinnig snel gaat, dat het tempo nog een stukje hoger ligt dan de jaren waarin hij kwam kijken en toch nog wereldkampioen werd voor Sven Nys in Hoogerheide. Daar is nu geen sprake meer van. De beste Stybar kan zelfs met een cross of 9 Van der Poel niet bijbenen. Onmogelijk."

Over de Europese titel van Thibau Nys bij de junioren:

Michel Wuyts: "Hij heeft de technische bagage van zijn vader, maar Sven Nys zou de avond voor zo'n cross zot geworden zijn van de stress. Daar kon je met geen tang aankomen. Dat heeft Thibau helemaal niet. Dat heeft hij van zijn mama, dat onderkoelde en die overwinningsdrang. En als je hem meepakt naar de slotkilometer, dan hang je." "De overgang naar de beloften? Dat is het dodenjaar. Maar de renners die deel uitmaken van de top, zijn diegenen die geen last hebben van die overstap van de junioren naar de beloften. Kijk naar Wout van Aert en Mathieu van der Poel: zij deden meteen mee bij de beloften na hun overstap."

Nys junior en Nys senior.

Over Mathieu van der Poel:

Paul Herygers: "Of iemand hem nog kan kloppen dit seizoen? Dat wordt de held." Michel Wuyts: "Na het EK denk ik dat de kans groter is dan ze vorig jaar was. Maar ze mogen niet te lang wachten. Doe het volgend weekend al. Of vandaag in Niel."