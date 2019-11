Zilveren Iserbyt: "Jammer dat ik Mathieu niet nog 1 keer kon bestoken"

"Heel de tijd in het wiel zitten, ligt niet in mijn aard"

Voor diegenen die er nog aan twijfelden: Eli Iserbyt bewees vandaag dat hij het duel met Mathieu van der Poel wel aankan. "Ik denk dat ik vandaag een heel goede dag had", vertelt Iserbyt bij Sporza. "Michael Vanthourenhout was ook goed, daar heb ik een beetje van kunnen profiteren. Al bij al mag ik wel tevreden zijn."

"We probeerden zoveel mogelijk het vuur aan de schenen van Mathieu te leggen. Het is jammer dat hij op het einde altijd 2 seconden nam. Ik denk dat er 1 strook was waar ik hem wel kon pakken, maar daar was ik er net niet. Dat was wel jammer."

"Wat het verschil maakte? Ik denk dat zijn basistempo nog net iets hoger ligt. Ik denk ook dat hij de intervals moeilijker aankon en ik voelde dat ik hem daar even kon bestoken. Maar nadien kon hij wel zijn tempo aanhouden en moest ik me even herpakken."

"Samen met Michael hebben we wel veel geprobeerd. Ik denk dat we het best mogelijke hebben kunnen doen vandaag. Alleen jammer dat ik er op het einde niet bijzat om hem nog 1 keer te bestoken, maar dat is misschien mijn jeugdige enthousiasme. Heel de tijd in het wiel zitten, ligt niet in mijn aard. Maar ik vond het wel plezant", aldus Iserbyt.