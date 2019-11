Thibau Nys knalt raak: Europese titel is binnen bij de junioren, Michels 2e

Nys speelt het slim en rekent af met Michels

Het EK in Silvelle is alvast uitstekend gestart voor de Belgen. Bij de junioren werd het plek 1 en 2 voor onze landgenoten. Aanvankelijk waren ze met z’n drieën weg, maar Nys en Michels waren halverwege ribbedebie.

Met de laatste ronde in zicht kwam er wat heibel tussen het duo vooraan. Nys weigerde over te nemen bij het klinken van de bel. De twee hadden evenwel 1’10” voorsprong op het eerste achtervolgende groepje met onder anderen Lillo, Biermans en Van Campenhout. Er was dus wel wat speelruimte.

In de laatste ronde probeerde Michels Nys nog uit het wiel te knallen, maar die laatste weigerde te kraken. Integendeel, het was zijn versnelling die uiteindelijk het snedigst was! Nys kwam solo over de streep met 9 seconden voorsprong op Michels.

De Zwitser Lillo verpestte het volledig Belgische podium. Jetze Van Campenhout werd 4e, Lennert Belmans 5e.