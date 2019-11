Eddy Merckx kraait victorie in Zuid-Korea

Merckx zette in de halve finales de Zuid-Koreaan Jun Tae Kim (UMB-116) met 40-21 opzij, met een gemiddelde van 2.353 per beurt.

In de finale, die traag op gang kwam, was het Merckx die als eerste met een reeks van 8 caramboles het vuur aan de lont stak. Zo ging de tweevoudige wereldkampioen met een 21-7-voorsprong de pauze in.

Merckx scoorde bij de spelhervatting een reeks van 12, waardoor Bury tegen een achterstand van 24 punten aankeek. Met nog een reeksje van 5 en een gemiddelde van 2.500 per beurt werd het uiteindelijk een afgetekende 40-16-overwinning.

Voor de 51-jarige Merckx is het de 11e Wereldbeker-overwinning in zijn loopbaan en daarmee klimt hij naar de 2e plaats op de wereldranglijst. De Nederlander Dick Jaspers blijft met een riante voorsprong nummer 1.