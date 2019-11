De familie Nys glundert: "Ik zou hier door de mand gevallen zijn"

Mama Isabelle: "Het begint heel serieus te worden"

Mama Nijs is helemaal ondersteboven van de prestatie van haar zoon."Het begint nu allemaal heel serieus te worden. HIj bevestigt zijn vormpeil en dat is altijd leuk. Ik ben supertrots."

"Dat hij niet als topfavoriet gestart is? Ik weet dat eigenlijk niet. Daar ben ik niet zo mee bezig. Ik wist wel dat Jente Michels heel sterk was. Het moet altijd gereden worden. Thibau was zenuwachtig deze week en had last van een verkoudheid. Dat blijft toch wat mentaal spelen."

"Ik sta er nog altijd van te kijken hoe groot hij wordt. Hij zit in zijn laatste jaar van zijn humaniora, daarna is het de bedoeling om er volledig voor te gaan. Volgend jaar is hij belofte en dan moet hij ook met de profs meerijden. Als 17-jarige. Dat is speciaal."