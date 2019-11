De Condé: "Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren en veranderen"

"Wat we gepresteerd hebben is Genk onwaardig"

"Wat ik uit de match tegen AA Gent geleerd heb? Het is iets wat terugkomt, weliswaar deze keer een beetje onverwacht", zuchtte technisch directeur Dimitri de Condé zondagavond bij Sporza.

"Ik had na Liverpool een beter gevoel. Ik dacht dat we heel scherp voor de dag zouden komen. Het resultaat is één element, maar iedereen ziet en voelt dat wat we gepresteerd hebben Genk onwaardig is. Dat is niet oké."

"Thuis moet je de match in handen nemen en dat gebeurde te weinig. Dat kunnen we niet 100 procent verklaren. Dat is nu onze eerste taak."

"We moeten hier als club uitkomen. We moeten deze week de koppen samensteken en kijken wat het beste is voor de club en op welke manier we voortgaan, want dit is niet oké."

"Ik wil dat we als club uitstralen dat we willen winnen en dat heb ik gemist op het veld. We stralen dat vandaag de dag niet uit en dat is de verantwoordelijkheid van iedereen die sportief iets te maken heeft met deze club."