Isaac Kimeli strooit tegenstand zand in de ogen aan het Zilvermeer

"Het was een heel mooie wedstrijd met veel publiek. Ik heb ervan genoten. Dit is een mooie overwinning en een opsteker richting het EK in Lissabon. Daar zal ik niet individueel aan de start komen, maar met de Belgische ploeg in de mixed relays."

"Ik ben rustig gestart, omdat mijn conditie nog geen 100% is. Het is een spannende race geworden. Het publiek was aan het roepen. Die steun heb ik kunnen gebruiken om geen tweede keer op rij tweede te worden hier", verklaarde Kimeli na afloop.

Fitwi en Kimeli bleken over de beste benen te beschikken. In een sprint met zijn tweeën bikkelden zij voor de overwinning. Ditmaal was het Kimeli die het laken naar zich toetrok en zich niet zoals vorig jaar in Mol liet kisten door Fitwi.

Cijfers in Mol:

Nederland boven bij de dames

Bij de vrouwen is Jasmijn Bakker met de bloemen gaan lopen. Hanne Verbruggenmet haar team winnares van de relays in Berlare, ging er als een speer vandoor in het Molse zand.

De marathonspecialiste liep een grote voorsprong bij mekaar, maar zag in het slot de Nederlandse Bakker terugkeren. In de finale had Bakker duidelijk de meeste reserves.

Belgisch kampioene Hanna Vandenbussche moest vrede nemen met de 8e plaats.

In het klassement verstevigt Verbruggen, die in Mol een klasse apart was onder de Belgische atletes, haar leiderstrui.

De volgende manche van de CrossCup is op zondag 24 november in Roeselare, meteen ook de selectiecross voor het EK in Lissabon op 8 december.