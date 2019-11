Kortrijk zakt steeds verder weg: "Maar ik panikeer niet"

"Ik ben ontgoocheld. Dat is logisch", reageerde Yves Vanderhaeghe na de 1-3-domper tegen Waasland-Beveren.

"Maar ik panikeer nog niet. We hebben genoeg kwaliteit in onze ploeg om het tot een goed einde te brengen."

"We moeten naar onder kijken en we moeten strijden de komende weken. Dan geloof ik dat alles goedkomt."

"Het is misschien niet slecht dat we deze week de kopjes bij elkaar kunnen steken. Zo kunnen we zuurstof proberen te vinden en kunnen we iedereen overtuigen van het verhaal dat we het op de volgende speeldag samen zullen moeten doen tegen Anderlecht."

De teams onder KVK sprokkelden gisteren punten. "Ja, maar er is maar één ploeg die zakt. We panikeren niet, nogmaals. We staan nog 7 punten voor Cercle Brugge en het is altijd beter om op die plaats te staan."

"Ik begrijp de ontgoocheling van de supporters en we moeten er samen uit. Maar met alleen negatief te zijn schieten we niets op. Ik blijf rustig en dat is al heel goed. Ik heb alle vertrouwen in de goeie afloop."