BBC-journalist: "Situatie bij United is vergelijkbaar met die van Anderlecht en Kompany"

Wat is er de laatste jaren aan de hand met Manchester United? De club staat op dit moment op een roemloze 10e plaats en de gloriedagen lijken alleen nog een verre herinnering. Door de supporters wordt er al eens naar directeur Ed Woodward gewezen. Een juiste analyse? We vroegen het aan BBC-journalist Simon Stone, die het voetbal in Manchester op de voet volgt.

"Te simplistisch om alle schuld op Ed Woodward af te schuiven"

"Ik zou hem niet beladen met alle zonden van Israël", steekt Simon Stone van wal over Woodward. Ed Woodward is sinds 2013 aan de slag bij United. En dat valt nagenoeg een op een samen met het afscheid van Ferguson en de start van de huidige dip bij de club. "Het is wel duidelijk dat de club niet meteen de juiste richting gevonden heeft na het vertrek van Sir Alex Ferguson. Zijn afscheid heeft een grote invloed gehad, ook op het vlak van transfers. United geeft toe dat het recruteren van spelers de voorbije jaren niet echt goed verlopen is. Woodward heeft daar zeker schuld aan, maar hij is niet de enige." Woodward heeft onlangs nog eens ontkend dat hij de sportieve beslissingen neemt. "Hij heeft wel de eindverantwoordelijkheid. Hij hakt de knopen door, maar hij is geen scout. Hij beslist niet welke spelers interessant zijn voor de club. United heeft geen sportief directeur, maar het heeft daar heus wel een departement voor. De trainers, de assistenten, de scouts, die doen allemaal hun zegje." Wat met het gerucht dat Woodward zijn veto gesteld zou hebben voor een transfer van Alderweireld naar United? "Naar wat ik gehoord heb, klopt dat niet. Alderweireld zou zelfs nooit op de lijst met transferdoelwitten gestaan hebben. En Alderweireld wou zelf ook niet vertrekken bij Tottenham." "Supporters zoeken nu eenmaal naar een makkelijke uitleg, maar het is te simplistisch om alle problemen van United af te schuiven op een man, op Ed Woodward."

Ed Woodward

"Lukaku moest weg want hij paste niet bij het DNA van United"

"Waar moeten we de oorzaak dan wel gaan zoeken? "De transferpolitiek zat helemaal verkeerd en deze zomer heeft de club heel bewust beslist om een paar spelers te laten gaan. De spelers waarvan United vond dat ze toch niet helemaal bij het DNA van de club pasten." "Binnen de club wilde men op de resetknop drukken. Ze kiezen nu voor jonge spelers en voor aanvallend voetbal. Ze willen terug naar dat snelle en precieze voetbal van Alex Ferguson. De club is bereid om op korte termijn klappen te krijgen, om dan in de toekomst weer aan te knopen met succes." "Het is ook in die optiek dat Romelu Lukaku mocht vertrekken. Maar hij werd niet vervangen, en ook Alexis Sanchez werd niet vervangen. De kans is groot dat United hoger had gestaan in het klassement met die twee spitsen er nog bij. Ze vragen geduld en geloof in het project."

"Solskjaer vraagt geduld aan de fans, net als Kompany"

Een project dat tijd nodig heeft. Dat doet bij ons een belletje rinkelen. Mogen we het vergelijken met het project van Vincent Kompany bij Anderlecht? "Ik denk dat het inderdaad zeer vergelijkbaar is. Het probleem is dat het in het voetbal niet makkelijk is om op lange termijn te denken." "Ole Gunnar Solskjaer vraagt geduld van de fans en hij krijgt dat ook wel. Dat is bij Vincent Kompany ook zo. Maar als de resultaten te lang uitblijven, dan stijgt de druk toch. Het is geen makkelijke evenwichtsoefening."

"Het zal moeilijk worden om nog Europees ticket te pakken"

"Het zal waarschijnlijk wel opnieuw goedkomen bij United, maar het probleem is natuurlijk, dat Manchester City en Liverpool niet gaan zitten wachten tot het project van United klaar is. De vraag is dus hoe snel het allemaal zal gaan." Wordt het dit seizoen nog wat? "Ze staan nu denk ik wel op hun plaats. Ze kunnen misschien nog een plaatsje of twee klimmen, maar de top 4 zie ik ze niet halen. Het zal al heel moeilijk worden om een Europees ticket te pakken." "Al zou je ook kunnen zeggen dat een jaar zonder Europees voetbal misschien een zegen zou zijn, geen drama. Met een betere ploeg en zonder die afleiding kan United volgend seizoen misschien wel weer bovenaan meedoen. Het is Liverpool en Chelsea recent ook overkomen en dat heeft die clubs toch deugd gedaan."