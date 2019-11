Boze Deschacht: "Het was een echte non-match, 3 goals in cadeauverpakking"

Anderlecht heeft gisteren zijn wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen: 2 zeges op een rij en de top 6 in het vizier. Ex-Anderlecht-speler Olivier Deschacht was enorm teleurgesteld na het verlies. "Het waren 3 goals in cadeauverpakking."

Deschacht: "Het was een echte non-match"

Onder meer dankzij doelpunten van Chadli en Roofe trok Anderlecht weer met de volle buit naar Brussel. Al zagen we langs beide kanten niet echt oogstrelend voetbal. "We hebben ons spel niet gespeeld, we waren echt heel slecht", zegt een boze Deschacht. "We hadden een gameplan, maar we hebben het gewoon niet uitgevoerd zoals afgesproken." "In de 2e helft hebben we ons nog herpakt, maar zonder kansen te creëren. Het is jammer, je traint er een hele week op en dan zie je er niets van terug. Het was echt een heel slechte match vandaag, van beide ploegen." "De 1e helft was voor Anderlecht, zonder kansen. De 2e helft was voor ons, ook zonder kansen. Het waren 3 doelpunten in cadeauverpakking. Het was een non-match. Jammer, want ik had wel uitgekeken naar deze wedstrijd." Deschacht was ook snedig naar zijn ploegmaats toe. "Een paar jongens waren echt niet aanwezig vandaag. En zij (Anderlecht, red) waren nog slechter, zij hebben helemaal niets gecreëerd. De bal viel toevallig in hun voeten. Ze hadden totaal niets meer gedaan de 2e helft." "Je traint een hele week op centers omdat ze niet groot zijn achteraan. Hoeveel centers hebben we gezien? Ik heb er maar 1 gezien. Oké, ik ben heel kritisch, maar dat ben ik altijd geweest. We waren allemaal zwak, we konden allemaal beter. Het is een cliché, maar op naar de volgende", aldus Deschacht.

Vercauteren: "Geen blessure voor Chadli"

"Ik denk dat we eerst en vooral wel konden verwachten hier verrast te worden", vertelt coach Frank Vercauteren op de persconferentie na de zege van zijn team. "Dat gebeurde dan ook. Nadien speelden we heel goed in het begin, alleen zetten we het niet om in doelpunten." "De 2e helft was er veel te veel afval, gebrek aan balvastheid, geen rust aan de bal en we geven een doelpunt makkelijk weg. We reageerden wel snel, een belangrijk moment. Maar er is nog veel werk, daar zijn we ons bewust van." "Je speelt altijd op de manier die de tegenspeler je toelaat. Dat Zulte niet zijn beste match speelt, is onze verdienste. Maar op een zeker moment hadden wij niet de beste match, en dat was de verdienste van de goede 2e helft van hen. Zorgen heb ik niet, wel werkpunten. Dat is een kwestie van kwaliteit." Nacer Chadli kwam net terug uit blessure en was alweer belangrijk voor paars-wit. Op het einde van de match ging de Rode Duivel nog naar de kant. "Het was zeker niet door een blessure", stelt Vercauteren gerust. "Het was eerder door een bepaald gevoel dat op een zeker moment niet meer goed zat", aldus Vercauteren.

