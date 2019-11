Algemeen directeur KVO: "Niet de schuld van Coucke of anderen, gewoon de situatie die er is"

"Het wordt een beetje op de man gespeeld en niet meer op de bal"

Sporza sprak met Patrick Orlans vóór KVO-Moeskroen van gisterenavond. "Ik ben hier 7 seizoenen en we hebben een hoogconjunctuur gehad, maar de samenhang van sponsors en supporters is nog altijd heel positief, ondanks alles wat er verschijnt", zegt de algemeen directeur over de penibele situatie van KVO.

"We zijn een ploegske dat dat waarschijnlijk uitlokt. Ik hoor dat niet over Cercle Brugge of Eupen, maar over ons moet dat allemaal geschreven worden. We houden het hoofd meer dan boven water en de sfeer is er nog altijd. De mensen blijven komen. En na de match is het nog altijd feest."

"We zijn geen grijze muis", vervolgt Orlans, "maar het wordt een beetje op de man gespeeld en niet meer op de bal. Het is heel simpel en daar komen we ook voor uit: na het vertrek van Marc Coucke hebben we twee moeilijke jaren. Niet door fouten van mensen, niet door de schuld van Coucke of anderen: gewoon omdat de situatie er is."

"We moeten eerlijk erkennen: in de Premier League heb je buitenlandse investeerders nodig en als je in België wil meedoen met de grote jongens, dan heb je een investeerder nodig."

"Dankzij onze voorzitter Frank Dierckens hebben we vorig jaar het spel gered. Hij heeft die grote verdienste en moet nu ook de grote verdienste krijgen om te kijken of hij mede-investeerders vindt of mensen die de club volledig willen overnemen. Dat geven we grif toe. We zijn op tijd begonnen en we hebben pistes."