Cavendish: "De Gentse Zesdaagse is de Tour de France van de piste"

Keisse won de zesdaagse van Gent in 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 en 2018. "Mark en ik starten met slechts één doel: winnen. Daar gaan we vol voor", zegt Keisse. "Het is wel nog afwachten hoe sterk we staan als koppel. Aan motivatie ontbreekt het ons zeker niet, maar wij zijn niet meer van de jongsten als je de rest van het deelnemersveld bekijkt."

"Of onze oude knoken het zes dagen gaan volhouden, weet ik ook niet. Ikzelf kwam tijdens Parijs-Roubaix zwaar ten val. Afwachten of mijn elleboog en schouder niet gaan opspelen. Mark heeft de Zesdaagse van Londen al achter de rug maar dat kan je niet vergelijken met Gent. Op de kleine piste van 't Kuipke kan je geen groot verzet draaien, het programma is ook compleet anders. In Gent kom je aan 120 kilometer koers op een avond, in Londen aan de helft."