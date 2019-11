Uit de oude doos: Herygers wint in Silvelle: "Ben als baron naar huis gegaan"

In 1994 was Silvelle voor het eerst het decor voor een manche van de Superprestige. Paul Herygers, straks co-commentator, kwam er alleen aan. "Ik denk dat Radomir Simunek mee op het podium stond, maar de derde..." Het was Luca Bramati die de sprint om de derde plaats won voor Adrie van der Poel. Wat herinnert Paul zich nog van het parcours?

"Het was een typisch Italiaanse cross. Het was tussen de waterlopen en er was de ene greppel na de andere. En er stond een klein wit kerkje in het midden. Daar is geen enkel hoogteverschil, anders zou ik er wellicht ook niet gewonnen hebben. Ik zat te wachten op zo'n omloop."

"Ik herinner mij nog dat er één beek was van zo'n 2 meter breed. Iedereen kroop daar bij wijze van spreken in, maar ik sprong erover, met een zweefvlucht. Ik kwam dan keihard aangereden en landde net met mijn voeten aan de overkant met mijn fiets daar dan achteraan."

"Selle Italia was een van mijn sponsors, dus het was heel fraai om daar te winnen. Ik was daar ook met een volledige ploeg: twee mecaniciens, een verzorger, ... Mijn masseur heeft toen Van der Poel ook nog onder handen genomen."

"Ik ben na mijn zege zoals Roland Liboton naar huis gekomen, met het vliegtuig. Dat was vrij uitzonderlijk voor mij. Ik was naar Italië gegaan met de mobilhome, maar als winnaar kreeg ik een vliegtuigticket aangeboden. Ik ben dan als een baron naar België gegaan. Alle renners vertrokken meteen, maar ik bleef daar als enige renner op hotel. De dag nadien hebben ze me dan naar de luchthaven gebracht. Een ervaring."

"De jonge veldritfans weten dat niet meer, maar Silvelle heeft dus wel een traditie in de cross. Ze organiseren daar al sinds 1979. Dat zijn veel mensen vergeten. Ik vind het goed dat ze nog eens naar daar gaan."