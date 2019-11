Ronde van San Juan: "Evenepoel staat op onze deelnemerslijst"

Remco Evenepoel zette in januari dit jaar zijn eerste stapjes als prof in de Ronde van San Juan. Het was geen onopgemerkt debuut, want Evenepoel reed naar de 3e plaats in de tijdrit en eindigde 9e in het eindklassement. Als toetje veroverde hij ook nog eens de trui van beste jongere.

Het Argentijnse uitje smaakt blijkbaar naar meer, want de organisatie van de Ronde van San Juan meldt dat Evenepoel van 26 januari tot 2 februari weer kilometers zal malen in Argentinië. Hij is een van de trekpleisters, zo meldt de organisatie, samen met Julian Alaphilippe, Peter Sagan, Fernando Gaviria en Max Richeze.

Evenepoel zelf kon of wilde de voorbije weken nog niets vertellen over zijn wedstrijdplanning van 2020. De Tour Down Under als openingskoers had hij naar eigen zeggen alvast geschrapt. Evenepoel mikt volgend jaar op de Olympische Spelen en het WK.