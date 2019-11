Fietsen kuisen met mini-straaltje op het EK: "Ik kan zelfs harder plassen"

Het parcours in het Italiaanse Silvelle belooft heel wat modder, spek naar de bek voor de veldritfans, die op heel wat spektakel hopen. Maar bij modder hoort natuurlijk ook een enorm vuile fiets.

Een klein probleempje, zo blijkt. Want de materiaalpost in Sivelle is uitgerust met een tuinslang, waar wel heel weinig druk achter zit. Klaas Vantornhout ziet er het ludieke nog van in. "Ik kan zelfs harder plassen", lacht hij op Twitter.