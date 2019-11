Zion Williamson: "Comeback is wellicht voor halfweg seizoen"

Zion Williamson was de beste speler in de universitaire basketbalcompetitie in de VS en werd zoals verwacht in de NBA-draft als eerste gekozen door de New Orleans Pelicans. Maar een knieblessure tijdens de voorbereiding heeft ervoor gezorgd dat hij nog niet kon debuteren in de NBA.

Voor het eerst sprak hij met de pers over zijn revalidatie. "Het gaat goed, elke dag voel ik mij beter", zei Williamson. Maar ik pin me niet vast op een specifieke datum voor mijn comeback. Als ik fit ben, dan zal ik terugkeren. Wellicht zal het voor halfweg het NBA-seizoen zijn."

Williamson werd eind oktober geopereerd aan zijn knie, volgens de Pelicans zou hij 6 tot 8 weken buiten strijd zijn. Zonder Williamson heeft New Orleans zes van zijn zeven duels verloren. "Maar ik zie geen reden om te proberen sneller terug te keren. We hoeven niet in paniek te slaan, het seizoen is nog lang."