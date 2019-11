WK hockey 2023 is opnieuw in India, Belgie grijpt naast organisatie

Het volgende WK hockey voor mannen zal niet in België worden georganiseerd. Ons land was kandidaat-gastheer voor het toernooi in de zomer van 2022 maar de Internationale Hockeyfederatie FIH wees het WK vrijdag toe aan India.

De Red Lions zijn de regerende wereldkampioenen. Eind 2018 pakten ze goud in India, dat het WK dus twee keer op rij mag organiseren. Het is zelfs de derde keer in vier edities dat India het WK kan binnenhalen, na 2010 en 2018.

Het toernooi zal plaatsvinden in januari 2023, om de concurrentie met het WK voetbal in Qatar te vermijden. Naast België was ook Maleisië kandidaat.

Het volgende WK hockey voor vrouwen wordt in juli 2022 georganiseerd in Spanje en Nederland. Het is de eerste keer dat twee verschillende landen het WK samen organiseren.