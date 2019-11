Van Branteghem over Diamond League: "Minder populaire disciplines zijn geslachtofferd"

"Tv-zenders wilden programma's van anderhalf uur"

“Er moesten twee pistedisciplines en twee velddisciplines geschrapt worden om het tijdschema te doen uitkomen. Op de piste kwamen ze al snel uit bij de 3.000 meter steeple, een discipline die minder glans heeft dan de andere loopnummers. Als tweede hebben ze dan de 200 meter geëlimineerd omdat het een discipline is met weinig echte specialisten. Veel specialisten van de 100 of 400 meter nemen de 200 meter erbij."

“De hertekening is er ook deels gekomen na een vraag van de televisiestations die de wedstrijden uitzenden. Men wilt gaan naar programma’s van zo’n anderhalf uur. Met het oog op een verkort programma moest er dus gesnoeid worden in het aantal disciplines."

“De beslissing komt voort vanuit onderzoeken van de IAAF en de Diamond League. De realiteit is helaas dat sommige van die 4 disciplines enkele van de minder populaire disciplines zijn. Dat merk je ook als je wat zou rondvragen aan het publiek in de stadions. Dat heeft natuurlijk te maken met in welke mate de mensen die disciplines kennen of zich ermee kunnen associëren”, stelt Van Branteghem.

"Moeten zoeken naar ideale formule om atletiek aantrekkelijker te maken"

De hervorming is een poging van de IAAF in het opwaarderen van de atletiek, een sport die al jaren moet opboksen tegen de grote populariteit van andere giganten als voetbal, basketbal of tennis. Heeft Van Branteghem in dat opzicht begrip voor de beslissing? “Ik begrijp dat wel ja, maar het is belangrijk dat de boodschap op een goede manier wordt overgebracht. Het is nu zoeken naar de ideale formule."

"Ze schrappen nu bijvoorbeeld het hink-stap-springen, terwijl dat één van de meest competitieve disciplines is van het moment. Met Taylor, Claye en Pichardo heb je drie toppers die allemaal richting de 18 meter springen. De media zouden daar een leuk verhaal kunnen van maken, maar het krijgt geen aandacht."

Moeten ze meer experimenteren met nieuwe disciplines binnen de atletiek om de grenzen van het spektakel op te zoeken? "Daar heb ik gemengde gevoelens bij", zegt Van Branteghem. We moeten niet kost wat kost nieuwe dingen beginnen creëren. Ik ben van het principe "keep it simple". De mixed relays zijn één van de weinige uitzonderingen die wél aanslaan."

"Ik pleit ervoor om niet nieuwe disciplines uit de grond te gaan stampen, maar wel het huidige format te verfijnen. Laten we beginnen met kortere programma's en een creatieve manier om de aandacht te vestigen op de atleten en de vele toppers. Kijk maar hoe ze het op het WK in Doha deden met hun lichtshows."