Tiger Woods selecteert zichzelf voor VS-team in Presidents Cup

Tiger Woods kreeg in maart 2018 de rol van Amerikaans kapitein toebedeeld toen hij nog aan het revalideren was van zijn rugoperatie. Sindsdien won hij drie toernooien, waaronder de Masters vorig jaar, zijn 15e Major. Eerder deze maand won hij zijn 82e PGA-toernooi.

Zijn selectie kwam dus niet als een verrassing, de manier waarop was wel verrassend. "Als kapitein selecteer ik als laatste speler Tiger Woods. Hij heeft al 9 keer in de Presidents Cup gespeeld en speelde al 2 keer een Presidents Cup in Australië. En ik vind het grappig dat ik in de derde persoon aan het spreken ben."

Woods is pas de tweede kapitein die ook al speler in actie zal komen tijdens een Presidents Cup, de eerste was Hale Irwin in 1994. "Ik zal heel veel werk hebben, maar ik kijk er enorm naar uit", zei Woods nog. Naast zijn golfclubs moet hij dus ook een oortje en een communicatieset meenemen naar Australië. De Presidents Cup vindt plaats in Melbourne van 12 tot 15 december.