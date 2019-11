Martinez neemt verrassend Elias Cobbaut op in selectie Rode Duivels

"Ik had qua profiel een linksvoetige centrale verdediger nodig", licht Martinez de keuze voor Cobbaut toe. "Vertonghen is namelijk out en Vermaelen twijfelachtig. Cobbaut heeft ook enorme stappen gezet. Bij de beloften was het EK een scharniermoment voor hem. Hij is de voorbije tijd gegroeid bij Anderlecht en won enorm veel aan maturiteit."

In de selectie had de bondscoach één verrassing in petto. Elias Cobbaut van Anderlecht heeft namelijk zijn eerste Rode Duivels-selectie beet. Hij is de vervanger van Jan Vertonghen, die net als Thomas Meunier moest afhaken met een blessure aan de hamstrings. Ook Maxime Lestienne van Standard is opnieuw opgeroepen. Hij moest echter bij de vorige selectie nadien afhaken met een blessure.

"Lessen getrokken uit Nations League"

Rusland wordt de eerste tegenstander voor de Rode Duivels in het tweeluik. De Russen en België zijn al zeker van deelname aan het EK. België leidt met 24 op 24 in groep A en is mits een punt in Rusland (21 punten) zeker van groepswinst.

"Die groepswinst is zeker belangrijk voor ons. Daar gaan we vol voor", zegt Martinez tot slot. "We willen dat statuut van reekshoofd hebben bij de loting. Het duel in Rusland moet er eentje worden waar we tonen dat we geleerd hebben uit onze ervaringen van de Nations League. Daar verloren we na een moeilijke wedstrijd in Zwitserland. Ook in Rusland zal het pittig worden, want zij hebben een geweldige EK-campagne gevoetbald."