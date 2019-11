"Tegen Duitsland tonen dat we gegroeid zijn sinds start campagne"

In een uitverkocht(!) Schwarzwaldstadion in Freiburg staan de Belgische beloften over een goeie week voor hun zwaarste uitdaging in deze kwalificatiecampagne. Op de vierde speeldag wacht er met Duitsland de ongeslagen leider in groep 9, terwijl de Belgen hun start volledig misten en na drie speeldagen slechts met vier punten staan. In Wales werd er met 1-0 verloren en vervolgens geraakten ze ook in eigen huis niet voorbij Bosnië-Herzegovina.

Bondscoach Walem maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de levensbelangrijke interland tegen Duitsland. Opvallende afwezige is Antwerp-doelman Jens Theunckens. Theunckens mocht vorige keer zelfs als derde doelman doorschuiven naar de Rode Duivels, na het afhaken van Mignolet en Van Crombrugge. Hij wordt vervangen door Standard-goalie Arnaud Bodart, al enkele weken goed op dreef.