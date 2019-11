Michel Platini eist meer dan 7 miljoen euro van de UEFA

Michel Platini was van 2007 tot 2015, toen hij geschorst werd door tuchtraad van de ethische commissie van de UEFA. Begin vorige maand liep de schorsing van vier jaar af die Platini kreeg voor een controversiële betaling van twee miljoen Zwitserse frank die hij van voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter had gekregen.

Nu wil de voormalige sterspeler van Juventus en de Franse nationale ploeg nog geld van de UEFA. "Via mijn advocaten vraag ik de toepassing van de voorwaarden in mijn contract", zegt de 64-jarige Platini, die in totaal zo'n 7,2 miljoen euro zou eisen.

Dat bedrag bestaat volgens welingelichte bronnen grotendeels uit achterstallig loon (5,5 miljoen) en bonus "voor zijn bijdrage aan het succesvolle EK 2016 in Frankrijk". Platini hoopt tevens voor 636.000 euro aan advocatenkosten te recupereren.