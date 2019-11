Kopzorgen voor Levante: eerste doelman opgeroepen als toezichter in stemlokaal

Het kan iedereen overkomen: een oproepingsbrief in de bus krijgen om in je gemeente te gaan dienen in een stemlokaal. Het overkwam ook Aitor Fernandez, doelman van Levante UD, de huidige nummer 11 in La Liga.

Helaas voor de Spanjaard is de timing nogal ongelukkig. Komende zondag moet hij namelijk met zijn club een uitwedstrijd spelen op het veld van Bilbao. De onfortuinlijke Fernandez zal zich zondagochtend echter moeten aanmelden in een stemlokaal in Mondragon, een gemeente op zo'n 50km van Bilbao. Daar zal dan beslist worden of de aanwezigheid van de toezichters nodig zal zijn.

De enige manier om te ontkomen aan de oproeping is door een attest van overmacht in te dienen bij het lokale electorale committee in Mondragon. Maar dat committee had helaas voor Fernandez geen oren naar het excuus van de doelman.

"De club doet er alles aan om te zorgen dat ik zondag niet moet gaan", reageerde de doelman op de ongelukkige samenloop. "Ik wil snel duidelijkheid. Desnoods slaap ik de dag voor de wedstrijd gewoon thuis, ga ik naar het stemlokaal en rij ik erna zelf met de wagen naar het stadion van Bilbao."

Levante zit zo in een lastig parket, want naast eerste doelman Fernandez kunnen ze ook geen beroep doen op hun geblesseerde tweede doelman, Oier Olazabal. Mogelijk zal de club zondag dus een jeugdspeler onder de lat moeten zetten.