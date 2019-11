Oud-renner Jens Voigt: "Val van Muur is beste wat me kon overkomen"

Jens Voigt was een specialist van het ronde- en het chronowerk. De Duitser reed lang in een ploeg met de broers Schleck en stond maar liefst 17 keer aan de start van de Ronde van Frankrijk. Twee keer won hij een etappe, een keer een ploegentijdrit in de Tour.

Op het einde van zijn carrière stelde hij ook het werelduurrecord scherper (51,110 km). Helaas voor Voigt hield die afstand maar anderhalve maand stand. De Oostenrijker Brändle deed er snel wat bij (51,852 km). Sinds april staat het record op naam van Victor Campenaerts (55,089 km).