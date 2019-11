Hockeybond blijft achter bondscoach Red Panthers staan

"Geen overhaaste beslissing"

De Belgische hockeyvrouwen zullen er ook volgende jaar niet bij zijn op de Olympische Spelen. Na een mislukte campagne voor Rio 2016 liep het onlangs ook mis voor Tokio 2020.

Na de pijnlijke uitschakeling kwam bondscoach Niels Thijssen onder druk te staan, maar de bond gaat toch door met hem en zijn staf. "We gaan geen oververhaaste beslissingen nemen", klinkt het bij de Koninklijke Belgische Hockeybond KBHB. "We blijven in de samenwerking voort, maar zullen wel voortdurend evalueren."

Thijssen en zijn team liggen nog onder contract tot de volgende zomer. In plaats van de Olympische Spelen moeten ze nu de voorrondes voor het WK van 2023 in India voorbereiden. Een haalbare kaart, want op een wereldkampioenschap komen 16 teams in actie, op de Spelen maar 12.

Voor het EK van 2021 in Nederland heeft België zich al geplaatst.