Andere aanloop naar De Moeren door nieuwe startplaats Gent-Wevelgem

"De ploegvoorstelling vindt plaats op de Grote Markt in Ieper, de officieuze start aan de Menenpoort", licht organisator Flanders Classics toe. "Van daaruit gaat het naar Sint-Juliaan met het 0 km-punt aan het monument van de Brooding Soldier. Via Zonnebeke rijden de renners over Moorslede, Dadizele en Ledegem naar Moorsele. Aansluitend volgt Gullegem, Sint-Eloois-Winkel, Rollegem-Kapelle, opnieuw Ledegem en Moorslede, en vandaar naar Passendale, Westrozebeke en Langemark-Poelkapelle tot in Veurne."

Dankzij de passages door Moorsele en Gullegem blijft op die manier het aantal kilometers tot aan Veurne onveranderd in vergelijking met de vorige jaren. "De Moeren blijft zo de poort waar de wedstrijd traditioneel opengebroken wordt", aldus Flanders Classics.

De 82e editie van Gent-Wevelgem wordt op zondag 29 maart afgewerkt. Dit jaar won de Noor Alexander Kristoff. Hij versloeg in een sprint de Duitser John Degenkolb en Oliver

Naesen.