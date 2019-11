Forse boete voor Diagne, die ook uit de wedstrijdkern gehaald wordt

"Er was inderdaad emotie in de kleedkamer. Maar het was enkel verbale commotie. De rust keerde echter snel terug toen ik mijn zeg heb gedaan naar de spelers. Ook heeft Diagne zich al uitvoerig verontschuldigd."

De vragen over Diagne kon Clement ook nu niet ontwijken. "Diagne heeft een domme fout gemaakt, eentje met waarschijnlijk gevolgen voor het resultaat. Iedereen was er heel kwaad over."

Club Brugge-trainer Clement begon vanmiddag fel aan zijn persconferentie voor de partij van zondag tegen Antwerp. "Ik ben ontgoocheld dat er de voorbije dagen vooral werd gebabbeld en geschreven over 1 minuut uit de match tegen PSG. Dat wij het een van de beste ploegen in Europa moeilijk hebben gemaakt, werd bijna niet meer belicht."

Ook Mendoza en Balaban kregen tweede kans

Diagne krijgt als gevolg van zijn daden een sanctie van de club. "Hij is niet opgenomen in de kern die tegen Antwerp zal spelen en hij krijgt een forse boete die naar de spelerskas gaat", licht Clement toe. "En ik zal bepalen of hij de komende weken of maanden kan terugkeren in de selectie. Dat zal vooral van hem afhangen."

De spelerskern zou ook de excuses van Diagne aanvaard hebben, case closed dus. "Ik kan zeggen dat ik na 20 jaar Club Brugge kan zeggen dat ik het DNA van de club ken. Daar sta ik symbool voor. Ik werkte samen met de Mendoza's en Balabans van vroeger. Ook zij kregen een tweede kans. Het is dan aan de speler in kwestie of hij zich kan aanpassen aan de waarden en normen van Club."

Clement hoopt dan ook dat de fans, die Diagne zelf al zwaar veroordeeld hebben, hem zullen vertrouwen in zijn oordeel. "Ik blijf de normen en waarden van Club Brugge bewaken. De fans kennen me, ik hoop dat ze mij hierin vertrouwen."