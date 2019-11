Ultra's van Brescia keren zich tegen Mario Balotelli na racisme-incident

Afgelopen weekend keilde Mario Balotelli de bal in de tribune tijdens Hellas Verona-Brescia. De Italiaanse spits van Brescia kreeg racistische slogans naar zijn hoofd geslingerd en wou van het veld stappen. Hij werd omgepraat door zijn ploegmaats en tegenstanders.

De fans die de racistische slogans hadden geroepen werden in bescherming genomen door de burgemeester van Verona én de voorzitter van Hellas Verona. Nu nemen de Ultra's van Brescia het op voor Luca Castellini, de fan van Verona die een stadionverbod kreeg na racistische uitlatingen aan het adres van Balotelli.

De Ultra's nemen zelfs Balotelli op de korrel. "Als Balotelli mentaal niet klaar was om het op te nemen tegen de fans van Verona, dan had hij zijn plaats moeten afstaan aan iemand die niet zo irritant is. Zijn arrogantie is gewoon niet te verantwoorden."

"We veroordelen elk vijandelijk en discriminerend gebaar, maar we kunnen ons niet vinden in de heksenjacht die nu door de media en de overheden worden gevoerd. Niet elke fan van Hellas Verona is een racist en de ULtra's zijn geen broednest van de Ku Klux Klan."

Deze open brief is vergelijkbaar met die van de Ultra's van Inter na het racistische incident met Romelu Lukaku in Cagliari. Die beweerden dat Lukaku de apengeluiden als een compliment moest beschouwen, omdat ze hem vreesden en hem op die manier uit de match wilden halen.