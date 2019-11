Alex Morgan wil 3 maanden na bevalling schitteren op de Spelen

Alex Morgan kondigde vorige maand samen met haar partner, MLS-speler Servanco Carrasco, aan dat ze in april een dochter verwacht. Maar dat betekent niet dat Morgan van plan is om haar voetbalcarrière niet snel weer op te pakken, want in Tokio wil ze goud behalen met de VS.

"Het is alvast mijn doel om van de partij te zijn in Tokio", zegt Morgan. "Het is duidelijk dat het een krappe timing wordt. Maar als ik kan, dan wil ik mijn land vertegenwoordigen op de Olympische Spelen."

De 30-jarige Morgan had met 6 doelpunten een groot aandeel in de vierde wereldtitel van de Amerikaanse vrouwen. De Verenigde Staten wonnen al vier keer olympisch goud bij de vrouwen. Morgan won met de VS goud op de Olympische Spelen van Londen in 2012.