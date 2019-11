Wijsmans wordt spelersmakelaar: "Ik ken alle kanten van volleywereld"

Wout Wijsmans is een van de iconen van het Belgische volleybal. De 2,01 meter grote receptie/hoekspeler boekte grote successen in de hoogaangeschreven Italiaanse competitie en sloot zijn carrière af bij Maaseik. Ook na zijn spelerscarrière bleef hij aan Maaseik verbonden als technisch directeur.

Nu gooit Wijsmans het over een andere boeg: spelersmakelaar. "Het grootste managementbureau voor volleybalsters wil zich ook op de mannenmarkt gooien", zegt hij. "Het klikte meteen en nu gaan we stap per stap bekijken wat de mogelijkheden zijn."

"Ik heb alle kanten van de volleybalwereld gezien: spelers, technisch directeur... Ik heb ook ervaring in het buitenland. Ik wil spelers een alternatief bieden voor die 3 tot 4 grote makelaars die het grootste deel van de markt in handen hebben. Ik ben nu enkele weken bezig, maar het is een langzaam proces."