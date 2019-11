Vercauteren over Diagne: "Ego's mogen niet de bovenhand halen"

Mbaye Diagne was gisteren kop van Jut bij Club Brugge in de Champions League: de Senegalese aanvaller eiste een strafschop op tegen PSG, maar miste. Anderlecht-coach Frank Vercauteren zou de situatie anders hebben aangepakt.

"Ik hou er niet van om spelers te dwingen om een strafschop te nemen. Ik duid meestal twee namen aan, die met elkaar moeten overleggen. Dat is de beste oplossing. Als je niet goed in de match zit, kan je het dan aan iemand anders overlaten."

"Maar dan nog mag er geen ruzie worden gemaakt. Ego's mogen de bovenhand niet halen. Het signaal van de coach is wel belangrijk, maar de aanvoerder moet vooral een rol spelen. Hij is er niet alleen om handjes te schudden, hé."

"Pas op, je moet ego's hebben in een team. De spelers moeten zich in de kijker willen spelen, maar wel ten voordele van het team. Of ik blij ben dat Diagne niet naar Anderlecht is gekomen? Ik ben trainer van Anderlecht. Ik hoop dat Belgische ploegen zo veel mogelijk punten halen in Europa. Ik vond het spijtig voor Club Brugge."