BORA-hansgrohe lost Bennett, de weg naar Lefevere ligt nu open

Dat er een huwelijk tussen de ploeg van Patrick Lefevere en Sam Bennett zit aan te komen, is oud nieuws. Beide partijen zijn elkaar al maandenlang aan het opvrijen.

Het is een publiek geheim dat Sam Bennett één van de uithangborden van Deceuninck-QuickStep wordt. Maar ploegmanager Patrick Lefevere wist dat Bennett nog onder contract lag bij BORA-hansgrohe en dus moest Bennett zelf onder dat contract zien uit te komen.

Die stap is gezet, zo kondigt BORA aan in een persbericht. "Na een geweldige periode van succes in de afgelopen zes jaar hebben BORA-hansgrohe en Sam Bennett beslist om elk hun eigen pad te volgen", luidt het.

"Sam is bij ons een van de beste sprinters van het peloton geworden. Toch werd het steeds moeilijker om tegemoet te komen aan elkaars doelen. Daarom heeft het management van de ploeg beslist om de wens van Sam Bennett in te willigen, zodat hij naar een ander team kan."

"We wensen Sam het beste in de toekomst en hopen dat hij zijn sportieve dromen kan waarmaken."

Verwacht wordt dat Deceuninck-QuickStep nu ook snel met een communiqué komt, waarin het de transfer van Sam Bennett officieel zal bekendmaken.