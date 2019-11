De Red Lions winnen de Nationale Trofee voor Sportverdienste

"Dat is heel fijn nieuws", reageerde Thomas Briels bij Sporza, al wist hij niet meteen wat de Nationale Trofee voor Sportverdienste precies was. "We kunnen dit maar een keer winnen? Daar had ik geen idee van. Ik wist niet eens dat we genomineerd waren. Volgen we Nina Derwael op? Dat is een eer."

"De ploeg zal er heel blij mee zijn. We hebben een ongelooflijk jaar achter de rug. Eerst hebben we het WK gewonnen en een paar maanden later zijn we Europees kampioen in eigen land geworden. Veel beter kan je het niet doen, eigenlijk. Ik denk dat we best trots mogen zijn op onszelf."

"Een trofee is leuk. Zo besef je dat ook andere mensen appreciëren wat je allemaal opoffert voor de sport. Het geeft alleen maar meer zin om ook nog een prijs te pakken op de Spelen in Tokio."