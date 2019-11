Persoon over rematch tegen Taylor: "Veel blabla maar geen boemboem"

"Taylor heeft kamp tegen mij nog niet verteerd"

Katie Taylor kampte vorig weekend zelf voor het eerst sinds haar duel tegen Persoon in New York. Ze won, en veroverde nu ook de wereldtitel in een gewichtsklasse hoger (de superlichtgewichten, red.). Ondanks de pijnlijke nederlaag tegen de Ierse heeft Persoon haar kamp toch bekeken. "Als je haar entourage ziet, het financiële, … Ik ga niet zeggen dat het pijn doet, maar je denkt wel: dat kon ik geweest zijn."

Toch is Persoon niet te beroerd om toe te geven dat Taylor vorig weekend terecht won. "Al vond ik ze niet overtuigend. Mijn trainer (Filiep Tampere, red.) zegt dat ze de kamp tegen mij nog niet verteerd heeft en dat die waarschijnlijk haar zelfvertrouwen heeft aangetast."

En heeft Persoon zelf het al verteerd? "Ik heb al veel frustraties moeten verwerken, het was niet de eerste keer dat we "een lap in ons gezicht" kregen. Je leert hoe je dat moet verwerken. Ik heb de kamp meermaals herbekeken en blijf erbij: voor mezelf heb ik die kamp gewonnen."

In een rematch tegen Taylor gelooft Persoon niet. "Ik kan het zo zeggen: veel blabla, maar geen boemboem. In interviews met haar of haar entourage klinkt het "ja, maar eerst die kamp" of "zeker volgend jaar"... . Maar met ons is er geen enkel contact, we krijgen geen mail, niks. Ik denk ook dat het mentaal bij Taylor niet goed zit en dat ik daarom die kans niet zal krijgen."