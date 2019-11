Draaien en keren in Silvelle: "Het is een EK met meer dan 100 bochten"

Dit parcours krijgen de crossers voor de wielen geschoven

"Een typisch Italiaanse cross met draaien, wentelen, keren, ..."

"Er wordt ook op zaterdag al gereden, dan zijn er de kampioenschappen voor de masters. Zo kom je aan 10 of 11 crossen op een weekend. Ik hoop dus dat er een dubbel parcours is want anders wordt het helemaal de hel. Het is wel in het reglement vastgelegd dat 90 procent van het parcours berijdbaar moet zijn, laat ons hopen dat dat het geval is. Want als het te zompig is, zal er snel afscheiding komen. Anders kan het wel spannend worden."

"Ik zou het vergelijken met Ruddervoorde, dat was al een goeie generale repetitie. Ook het weer zal in Italië een rol spelen, de wind en de regen. Het zal deze week bovendien onophoudelijk regenen, dus het wordt een drassige bedoening."

"Silvelle ligt in de provincie Padua, daar is het allemaal vlak. Het parcours ligt in een industrierijke zone, vlakbij de fabriek van Selle Italia, het bekende zadelmerk. Zij organiseren dit EK en kozen voor een wei. Het stuk grond is niet te groot en dat tekent het parcours. Het is een typische Italiaanse cross, met een parcours dat afgezet werd door wapperende gele linten. Ik denk als je alles meetelt dat je aan 100 bochten komt. Het is wentelen, draaien, keren, ..."

Het grote vraagteken voor het EK dit weekend is het parcours in Italië. "Silvelle heeft een traditie in de cross", herinnert Michel Wuyts zich. "In de jaren 90 werd er vijf keer een Superprestige georganiseerd. De eerste in 1994 werd gewonnen door niemand minder dan Paul Herygers."

"Als Aerts zondag geen podium rijdt, moet hij zich vragen stellen"

Wie moeten de Belgen op zo'n parcours naar voren schuiven? "De grote meneer, Mathieu van der Poel, doet mee, dus er is maar een topfavoriet. Hij heeft uitgerekend dat hij pas over een week of drie op zijn best zou zijn, maar in mijn ervaring is hij altijd bijzonder snel op zijn best."

In Ruddervoorde was Laurens Sweeck de grootste uitdager van Van der Poel. "Er is een zandstrook, dus dat speelt in zijn voordeel. Toon Aerts? Zet de hemelsluizen voor hem maar open, hoe zompiger de wei, hoe beter. Het kan niet nat genoeg zijn. Als er gelopen moet worden, kan hij zeker een podiumplaats beogen. Eigenlijk moet hij daar altijd op mikken. Als hij zondag geen podium rijdt, moet hij zich vragen beginnen te stellen."

En Eli Iserbyt? Zal hij klaar zijn om nu wel de strijd aan te gaan met Van der Poel? "Iserbyt moet uitgaan van zijn eigen kunnen. Hij moet rijden met zelfvertrouwen, al had hij dat misschien net iets te veel in Ruddervoorde. Hij koos daar voor de brutale aanpak en ging letterlijk in de weg van Van der Poel rijden. Hij had toen ook wel een mindere dag. Als hij nu verstandiger rijdt, kan hij hopelijk langer bij Van der Poel blijven. Maar misschien spreek ik nu uit hoop."