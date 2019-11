Linde Merckpoel bezoekt FCB Café: "Heeft Diagne moedwillig gemist?"

In het café "Den Comptoir" in Sint-Andries komt ze oa. te weten dat zelfs een sorry niet voldoende is voor de fans. Er wordt zelfs gesuggereerd dat Galatasaray-huurling Diagne de strafschop bewust heeft gemist om zijn moederploeg een gunstige uitgangspositie te geven: "Maar laten we hem de vraag open stellen."

Bekijk de vlog over het bezoekje aan het supporterscafé.