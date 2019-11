Klopp vleit Guardiola: "Hij is de beste coach ter wereld"

"Mané is een duiker" en "tactische overtredingen van City"

"Mané is absoluut geen duiker", antwoordde Liverpool-coach Jürgen Klopp, die het net als zijn collega's ook heel even over "de tactische overtredingen van City" had.

"Mané heeft veel talenten", zei City-coach Guardiola over de aanvaller van Liverpool. "Soms maakt hij mooie doelpunten, soms versiert hij wat met een schwalbe."

De voorbije dagen waren Liverpool en Manchester City actief in de Champions League, maar op de persbabbels ging het al over de topper van zondagavond.

Klopp: "Blijft een eer om zijn uitdager te zijn"

Leider Liverpool begint zondag met een bonus van 6 punten op de nummer 2. Klopp: "We maken kans om te winnen, dat wordt niet eenvoudig, maar ook niet onmogelijk. En ik wil winnen."

"Vorig jaar heb ik erg veel respect gekregen met mijn team. Plots pakte Manchester City het anders aan dan het normaal doet. Een groter compliment konden we niet krijgen."

"Ik heb bijzonder veel respect voor Pep Guardiola", zegt Jürgen Klopp nu. "Ik ken hem al lang, voor mij blijft het een eer om zijn uitdager te zijn. Voor mij is hij de beste coach ter wereld."

Guardiola: "Erg mooi om het tegen Liverpool op te nemen"

Pep Guardiola bluste dinsdag al een brandje. "Het was helemaal mijn bedoeling niet om Mané zo neer te zetten, ik bewonder hem juist heel erg", sprak de coach van Manchester City. "En als Klopp zegt dat hij niet zo'n speler is, dan is dat zo."

De Catalaan had ook opgemerkt dat Liverpool vaak nog scoort in de slotfase. "Omdat ze blijven pushen. Dat vertel ik ook mijn kinderen, ik zeg ze dat het geen geluk is. Wat Liverpool presteert, doen ze dankzij hun talent en omdat ze tot het einde blijven vechten."

"En dat gebeurt niet af en toe, maar misschien wel 10 of 13 keer. Dan is het geen geluk. En daarom vind ik het zo mooi om het tegen Liverpool op te nemen", sluit Guardiola af.