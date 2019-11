Geschillencommissie bevestigt: Virton begint periodefinale tegen OHL als leider

"Geen reden voor replay"

"De curator was op het moment van het failliet de enige rechtsgeldige vertegenwoordiger van Roeselare. Hij opteerde voor een forfait. Daarom is er geen reden om de wedstrijd Roeselare-Virton alsnog te laten doorgaan", luidt het vonnis.

Roeselare tekende tegen dat forfait beroep aan in de hoop de wedstrijd alsnog te kunnen spelen. De club uit West-Vlaanderen haalde overmacht aan als voornaamste reden om een replay te eisen, maar de Geschillencommissie Hoger Beroep gaat niet mee in dat verhaal.

Roeselare werd op 10 september failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank van West-Vlaanderen. Dat was het gevolg van een openstaande schuld van ruim 28.000 euro. Die werd betaald, maar volgens de aangestelde curator was die betaling onwettig. Roeselare tekende verzet aan tegen het faillissement en haalde ook zijn gram.

Winnaar van morgenavond is periodekampioen

Virton krijgt er net voor de slotspeeldag van de eerste periode dus drie punten bij en wordt nu ook officieel leider in 1B met 27 punten. Eerste achtervolger OH Leuven verzamelde 25 punten.

De wedstrijd van morgenavond tussen OH Leuven en Virton, de top 2 in de Proximus League, moet beslissen wie de eerste periode in 1B wint.

Omdat er nog een beslissing genomen moet worden over OHL-Union (gestaakt door stroompanne) doen beide clubs er best aan die topper te winnen. Een zege levert altijd de periodetitel op. Door het vonnis is nu ook Union, dat nog een waterkans had op de eerste periodetitel, definitief uitgeteld.