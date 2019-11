Berouw komt na de zonde: Diagne excuseert zich bij heel blauw-zwart

Mbaye Diagne haalde zich woensdagavond de woede van heel Club Brugge op de hals toen hij - tegen alle afspraken in - een strafschop trapte. Op dat moment leidde PSG met 1-0.

Hans Vanaken, tijdens de schorsing van Ruud Vormer de aanvoerder, was de aangewezen figuur om de klus te klaren, maar zo had Diagne dat niet begrepen. De onstuimige Senegalees schoot zelf, en miste.

Door die flagrante inschattings- en uitvoeringsfout zag Club zich een punt (wie weet meer?) door de neus geboord in een op papier onevenwichtige strijd.

Dat Diagne de grenzen van het fatsoen overschreden heeft, beseft hij zelf blijkbaar ook. Op zijn (afgeschermde) Instagram-pagina biedt de aanvaller zijn verontschuldigingen aan.

"Het spijt me zeer erg. Ik wilde het team helpen, maar ik heb een grote fout gemaakt. Ik heb het helemaal verkeerd aangepakt."

"Ik wil me eerst en vooral excuseren bij de coach, de aanvoerder en alle andere ploegmaats. En natuurlijk ook bij de supporters. SORRY. Ik zal alles doen om te geven wat jullie verdienen. Het spijt me zeer, Club Brugge-familie."