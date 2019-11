Clement vorige maand in Extra Time: "Kan niks verkeerds zeggen over Diagne"

Wat later in de uitzending zei Clement: "We hebben voor elke wedstrijd een lijstje met penaltynemers, met de nummers 1, 2 en 3. Als 1 hem niet wil geven, om welke reden ook, dan bepaalt hij wie hem wél mag trappen."

"Ik heb Diagne vast en zeker geen cadeaus gegeven. In de eerste wedstrijd heb ik hem 1 minuut laten invallen en in de tweede 10 minuten. In de derde wedstrijd zat hij in de tribune. Dat was tegen Anderlecht, terwijl hij bijna bij die club beland was. Dus..."

Mbaye Diagne staat dan ook te boek als een "moeilijke jongen". Daar zei Philippe Clement in Extra Time het volgende over: "Ik heb ook al die verhalen over Diagne gelezen, maar ik kan helemaal niks verkeerds over hem zeggen."

Had Antwerp-trainer Bölöni geen duidelijke hiërarchie op papier gezet voor wie een penalty mocht nemen, dan had Philippe Clement dat wél gedaan. Maar dat het zelfs dan nog verkeerd kan lopen, bewees Mbaye Diagne in Parijs met overgave.

Philippe Clement in Extra Time over Diagne:

"Ze wisten dat het dom overkwam"

Clement maakte vorig seizoen al iets soortgelijks mee, toen hij nog trainer was van RC Genk. Malinovski en Pozuelo gingen destijds opzichtig met elkaar discussiëren wie een vrije trap voor zijn rekening mocht nemen.



Clement: "Dat was een discussie over een vrijschop die vrij centraal was. Dat is sowieso een moeilijke situatie. Het ging ook over twee jongens die een goeie trap in hun voeten hebben."

"Na de wedstrijd was dat met een minuutje praten al opgelost. Die jongens wisten ook wel dat het niet goed was om op dat moment zo te doen. Ik heb hen de beelden laten zien en gezegd dat het heel dom overkwam. Het is daarna nooit meer gebeurd."