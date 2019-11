"Spierballengerol tegenover Anderlecht rond Diagne is nu wel bedenking waard"

"Het was een goede wedstrijd van Club Brugge, dat heel goed begon", opent Boudeweel. "Hans Vanaken liep voor het tegendoelpunt goed tussen de lijnen, was betrokken bij elke actie en liet zijn ploeg voetballen. Club was in vergelijking met de heenmatch meer aan de bal, toonde meer initiatief en ging vrank en vrij zijn kans."

"Club Brugge bleef ook goed in organisatie: er zat veel beweging in en af en toe zag je ook dat het hoog druk zette. Dat is toch niet vanzelfsprekend in Parijs. De tegentreffer was niet echt verdiend, maar daarna zag je toch dat Club minder snedig was. Ze vonden elkaar wat minder, zeker het aanvallende compartiment was minder nadrukkelijk aanwezig."

"PSG kon dan in de eerste helft rustig meesterschap opleggen, al had het ook weinig kansen. Na de rust begon het wat lichtvoetiger te spelen en wat sneller in de combinaties, maar eigenlijk is de tweede helft evenwichtig verlopen. Het jammere van deze match is dat de goede prestatie helemaal ondergesneeuwd raakt door die gemiste penalty."