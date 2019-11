Stybar duikt 8x het veld in in winter: "Me amuseren en klaarstomen"

Na Essen op 7 december beoefent de drievoudige wereldkampioen in het veld (2010, 2011, 2014) zijn oude liefde ook in Zonhoven (8/12), Sint-Niklaas (21/12), Zolder (26/12), Loenhout (27/12), Diegem (29/12), Bredene (30/12) en Baal (1/1).

Ook voor aanvang van het wielerseizoen 2019 dook de 33-jarige Stybar het veld in. Dat bleek voor hem een prima voorbereiding op de voorjaarsklassiekers. Stybar beleefde zijn beste lente en won dit jaar de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Harelbeke.

"Ik ben heel blij dat ik weer in het veld kan rijden", geeft Stybar wat toelichting bij zijn plannen. "De crossen passen niet alleen goed in mijn programma, de ambiance is er ook altijd top met een geweldig publiek, vooral tussen Kerstmis en Nieuwjaar."

Sportief verwacht hij niet al te veel van zijn uitjes in het veld: "Ik weet dat het moeilijk zal zijn om op de voorgrond te racen, omdat ik op de laatste rij start en alle crossers al een half seizoen in hun benen hebben."

"Maar dat tempert mijn enthousiasme niet. Mijn doel is hetzelfde als vorig jaar: me amuseren, een praatje slaan met de fans en me klaarstomen voor het nieuwe seizoen. Cyclocross is een geweldige manier om op te bouwen naar wat hopelijk weer een leuk jaar wordt met de Wolfpack."