Thorgan Hazard na Duitse ommekeer: "Heel mooi scenario"

Dortmund staat nu 2e in Groep F met 7 punten, 1 minder dan Barcelona en 3 meer dan Inter. "De kwalificatie is wel nog niet binnen. We hebben een heel moeilijke groep. Barcelona won vandaag niet tegen Praag. Wij hadden het daar lastig, maar wonnen toch." Dortmund moet nog naar Barcelona en thuis tegen Praag. "Laten we zeggen dat we er beter voorstaan dan na onze heenmatch in Milaan (2-0-verlies, red)."

De broer van Eden legde het verschil uit tussen de eerste en de tweede 45 minuten. "Onze eerste helft was toch niet zo slecht, hoor. We werkten gewoon onze kansen niet af, zij wel. In de tweede helft hadden zij geen kansen en zijn wij hoger gaan spelen met een hogere pressing. Dat leverde meer kansen op. Wij waren toen gewoon beter. Het publiek stuwde ons ook naar voren. En dan wordt het nog makkelijker."

De zotste match was het dan misschien wel niet, maar Hazard zal ze niet licht vergeten: "Het was een speciale avond. Het was fijn om zo'n goeie tweede helft te spelen en - met het publiek achter ons - op die manier nog te winnen. Het was een heel mooi scenario."

Applausvervanging door 66.000 fans: "Vroeg wissel omdat ik moe was"

In de slotminuten van de wedstrijd ruimde Hazard plaats voor verdediger Raphaël Guerreiro. De Belg kreeg een applausvervanging van de 66.000 fans in het Signal Iduna Park. Welk gevoel gaf hem dat? "Dat doet altijd deugd. Ik was moe. Ik heb de laatste weken veel gespeeld. Het waren intense matchen. Zaterdag is er nog een grote match (Bayern, red). Ik had alles gegeven en wilde geen blessure riskeren. Op de bank zitten frisse jongens. Daarom vroeg ik mijn vervanging."

Zaterdag moet Dortmund naar Bayern, dat op zoek gaat naar eerherstel na de 5-1 in Frankfurt en het ontslag van coach Niko Kovac. "We gaan hetzelfde doen en ook daar spelen om te winnen. We staan goed in de Bundesliga en willen dat voortzetten." In Duitse competitie leidt Mönchengladbach, de ex-club van Hazard, met 3 punten meer dan Dortmund en 4 meer dan Bayern. "We willen een goed resultaat halen, zodat we met een fris hoofd naar de nationale ploeg kunnen." Na komend weekend is er inderdaad weer een interlandbreak, waarin België tegen Rusland en Cyprus in actie komt.