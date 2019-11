Clement: "We zullen zien wat de toekomst brengt in het verhaal van Diagne"

Clement: "Ik ga door 5 seconden niet de rest van ons seizoen op de helling laten zetten"

"Dat is niet elke keer zo. Oké, meestal wel. Hans had de penalty moeten zetten, dat is duidelijk. Maar ik ga door vijf seconden ook niet de rest van ons seizoen op de helling laten zetten."

"Hij zal wel beseffen dat hij een grote fout heeft gemaakt. We zullen zien wat de verdere toekomst zal brengen in dit verhaal. Of Vanaken meer had moeten aandringen? Ik kan alleen herhalen dat dit zaken zijn om in in de kleedkamer op te lossen en niet via de media. Ik zal dat wel met individuele spelers bespreken."

"Ik ben heel duidelijk geweest in de kleedkamer. Dat is iets voor binnen de kleedkamer. Het is mijn job om dat (duidelijk zijn) te doen. Zeker en vast vandaag heeft Diagne zich niet ingeschreven in de cultuur van Club Brugge."

Ik ben heel duidelijk geweest in de kleedkamer. Dat is iets voor binnen de kleedkamer. Zeker en vast vandaag heeft Diagne zich niet ingeschreven in de cultuur van Club Brugge.

Mignolet: "Je moet dit niet in de media aanhalen"

“Dat er toch een hiërarchie is in onze kleedkamer? Dat is logisch. Maar jullie weten ook dat het een moeilijk onderwerp is om over te praten. Het is belangrijk om het intern te houden.”

Rits: "Het was geen leuk gevoel in de kleedkamer"

“Dit is absoluut een gemiste kans”, baalde Mats Rits. “Dit is heel teleurstellend. Bijna alles klopte, op een doelpunt en puntje na.”

“Die penalty? Iedereen kan missen, maar dit is zeker een gemiste kans. Dat spreekt voor zich. Het is heel jammer en we zullen er over praten. We hoopten op meer en we verdienden meer, maar we kunnen er nu niets meer aan veranderen.”

“We moeten nu eerste de teleurstelling laten zakken en dan zullen we er wel over praten, maar dat is interne keuken. Het was geen leuk gevoel in de kleedkamer, maar het is niet het juiste moment om er een goed gesprek over te hebben.”