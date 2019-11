Er zijn geen zekerheden meer: na bijna 26 (!) jaar tuimelt Phil Mickelson uit de top 50

De top 50 op de wereldranglijst is cruciaal voor een golfer, want spelers in die top 50 mogen automatisch deelnemen aan de grootste toernooien zoals de 4 Majors en de 4 World Golf Championships. Phil Mickelson (49) stond de afgelopen 1.353 weken in die top 50, maar is na afgelopen weekend nummer 51.

"Het was een mooie reeks", reageerde Mickelson. "Helaas was mijn spel de afgelopen acht maanden slecht en lig ik uit de top 50. Maar dat zal niet lang duren." De vraag is of iemand ooit dat record van bijna 26 jaar zal evenaren.

Rory McIlroy is nu aan zijn elfde jaar in de top 50 bezig. "Het is een fenomenale prestatie van Phil", zegt McIlroy. "Je kunt het een beetje vergelijken met de reeks van 142 toernooien op een rij dat Tiger Woods de cut niet heeft gemist. Dat duurde 7 jaar."

"Dit is vergelijkbaar. Sinds 1993 (McIlroy mocht dat jaar 4 kaarsjes uitblazen op zijn verjaardag) in de top 50, dat betekent geen grote blessures, geen grote vormdips." Ter vergelijking: Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters stonden in hun carrière nooit langer dan 1 jaar en 3 maanden aan een stuk in de top 50.

Opvallend: in die 26 jaar bereikte Mickelson ondanks 5 overwinningen in Majors nooit de top van de piramide: verder dan de tweede plaats op de wereldranglijst raakte hij niet. Daar had ene Tiger Woods natuurlijk veel mee te maken.