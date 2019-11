Napoli reageert na heibel over afzondering: coach Ancelotti moet beslissen

Voorzitter De Laurentiis had maandag, 2 dagen na het verlies in de Serie A bij AS Roma (2-1), bevolen dat Mertens en co tot komend weekend (en het thuisduel tegen Genoa) op afzondering moesten gaan. Dat was niet naar de zin van de spelersgroep, die na het duel tegen Salzburg gewoon naar huis trok.

Napoli legt de bal nu in het kamp van Ancelotti, die moet beslissen over een afzondering. De coach liet eerder verstaan dat hij het voor de afzondering tot komend weekend niet eens was met zijn voorzitter, maar dat hij de beslissing aanvaardde. Dinsdag bleef hij na de wedstrijd wel weg van de persbabbel.

De ploeg uit Napels meldt voorts dat ze voor onbepaalde tijd geen persberichten meer zal uitsturen.

Napoli (18 ptn) komt in de Serie A maar niet onder stoom en staat na 11 speeldagen pas 7e, met koploper Juventus (29 ptn) al ver buiten zicht. In de Champions League lijkt Napoli wel op weg naar de volgende ronde. De Italianen (8 ptn) volgen in groep E op een punt van leider Liverpool, voor Salzburg (4 ptn) en KRC Genk (1 ptn).