Origi: "Genk heeft getoond dat er in België goeie ploegen zijn"

Genk kon niet stunten in Liverpool, maar na de 2-1-nederlaag mocht de Belgische kampioen Anfield wel met opgeheven hoofd verlaten. "We hebben tegen een goeie ploeg gespeeld die veel goesting had", stelde Divock Origi vast. "Genk had zich tactisch wat aangepast. Onze ervaring van de voorbije jaren heeft ons zeker geholpen om kalm te blijven."

"Het was geen gemakkelijke wedstrijd, maar we wilden winnen en we hebben onze job gedaan. Genk heeft getoond dat er in België goeie ploegen zijn. Het is een team met veel talent. Zelf misten we wat efficiëntie, waardoor we tot het einde hebben moeten vechten."

Voor Liverpool gaat het vizier nu weer op de Premier League. Zondag staat de topper tegen Manchester City op het programma. "De focus lag tot nu toe op Genk, maar we kijken allemaal uit naar zondag. Het wordt een cruciale wedstrijd die we willen winnen. Het is een echte kraker met toppers aan beide kanten. Ik raad iedereen aan om te kijken."