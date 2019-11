Boze Conte hekelt clubleiding na verlies: "Dat zij eens komen uitleggen dat mijn kern te klein is"

Drie punten bij de rust, 0 punten op het eind: Inter tuimelde van de hemel naar de hel in Duitsland. Toen hij dat moest uitleggen voor de tv-camera's schoot dat in het verkeerde keelgat bij de flamboyante Conte. Hij suggereerde dat de clubleiders eens zelf voor de camera's zouden moeten verschijnen.

"Want er zijn belangrijke fouten gemaakt op planningsniveau. We kunnen niet én de Champions League én de Serie A spelen met zo'n kleine kern", fulmineerde Conte. "Ik ben het beu om telkens dezelfde dingen te zeggen, misschien moeten zij maar eens naar hier komen en eens iets zeggen. Ik hoop dat dit helpt om hen enkele zaken te doen inzien." De clubleiding reageerde niet meteen op de woorden van de coach.

Conte gaf toe dat hij klonk als een plaat die bleef hangen, omdat hij weer klaagde over de volle kalender en hij andermaal toelichtte dat Inter nog altijd aan een nieuw team aan het bouwen is. "Ze zeggen me dat ik meer moet lachen op tv. Maar ik moet altijd maar dezelfde dingen herhalen: over het groeiproces, over stap per stap gaan."

"Mijn spelers geven alles. Ik kan niet meer van hen vragen", loofde Conte, waarna hij toch ook hun gebrek aan ervaring aanhaalde. "We praten over spelers die - op Diego Godin na - niets hebben gewonnen. Op wie rekenen we? Barella, die van Cagliari komt? Of Sensi van Sassuolo?"