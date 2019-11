"Of dit een prestatie voor de coach was? Dat kan ik moeilijk inschatten"

"Ik verwijt de jongens hun vorige prestaties"

KRC Genk heeft in zijn Champions League-duel tegen Liverpool weer van zich laten horen. Het verloor evenwel met 2-1, maar de jongens van coach Mazzu mochten toch terugblikken op een goede prestatie. Daar is ook Dimitri de Condé het mee eens in een gesprek met Sporza.

"Ik denk dat we een goed Genk gezien hebben in heel moeilijke omstandigheden tegen een heel sterke ploeg", vertelt De Condé. "We hebben een goed collectief gezien en toonden weer waarvoor we staan. Het is een jonge ploeg. De jongste ploeg uit de Champions League. Dit gevoel moeten we nu meenemen naar de wedstrijd van zondag tegen KAA Gent, die nog belangrijker is. De JPL blijft belangrijker dan de CL."

Nu gaan er her en der stemmetjes op: was dit een prestatie om het vel van de trainer te redden of wilden de spelers zich gewoon tonen? "Dat kan ik niet inschatten. Maar zo zie je wel wat er eigenlijk mogelijk is met deze kern. Ik verwijt het de jongens ook wel. Ze moeten zichzelf in vraag stellen en zich focussen op 1 wedstrijd. Op lange termijn moet je niet denken als speler in het voetbal."